Jean-Paul Gaultier kleedt Madonna op Songfestival

De kogel lijkt door de kerk: Madonna zal optreden op het Songfestival in Tel Aviv. Of dat valt toch op te maken uit de mededeling van Jean-Paul Gaultier (67) dat hij Madonna zal kleden voor haar performance in Israël.

Gaultier heeft al eerder kledij voor de Amerikaanse popster gemaakt – denk maar aan de legendarische punt-bh die ze tijdens haar tournee in 1990 droeg. En hij was ook al de ontwerper voor Dana International, de Israëlische die in 1998 het songfestival won. Ook dit jaar geeft zij een gastoptreden, en ook daarvoor wordt Gaultier ingeschakeld.

Wat Madonna precies zal brengen tijdens haar optreden op het Songfestival is nog onduidelijk. Naar verwachting zal ze haar nieuwe single Medellín zingen. Het Eurovisiesongfestival vindt plaats op 18 mei.