Mode Dior showt resort-collectie in betoverend Marrakech

Waarom de resort-collectie van Dior dit jaar wordt gepresenteerd in Marrakech? De stad maakt simpelweg deel uit van het DNA van het Franse modehuis. Yves Saint Laurent, die Christian Dior na zijn dood in 1957 opvolgende, was er verliefd op, ging er samen met zijn partner Pierre Bergé naartoe om tot rust te komen en verwierf er de Jardin Majorelle en Villa Oasis. Marrakech herbergt bovendien sinds 2017 het Musée Yves Saint Laurent. Het was dus een beetje thuiskomen voor de modeshow die er maandag plaatsvond. Als haast vanzelfsprekend waren in de collectie veel etnische invloeden te zien. Zo gebruikte creatief directeur Maria Grazia Chiuri een Afrikaanse versie van de toile du jouy en werden er in samenwerking met Marokkaanse vrouwen ook geweven elementen aangebracht. Met de vlammen en een monumentaal gebouw op de achtergrond werd het een heroïsch spektakel.