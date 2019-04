Bjorg Lambrecht ziek na Ardense klassiekers, Lotto Soudal kiest nieuwe kopman in Frankfurt

Lotto Soudal wilde Bjorg Lambrecht morgen/woensdag uitspelen als kopman in Eschborn-Frankfurt (WorldTour) maar het 22-jarige klimtalent, die recent topnoteringen haalde in o.a. Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl, moet afhaken wegens ziekte.

“Het is voor ons erg spijtig dat Bjorg Lambrecht niet kan deelnemen door ziekte. Hij was in theorie onze kopman”, zegt sportdirecteur Bart Leysen. “Ons doel blijft echter om een goed resultaat te behalen. Volgens mij kan Tomasz Marczynski een mooie prestatie leveren. Ik verwacht dat hij kan overleven in een selectief groepje.”

“Voor Adam Hansen is het de eerste wedstrijd na zijn val in de Ronde van het Baskenland. Hij bereidt zich voor op de Giro”, gaat Leysen verder. “Dat geldt ook voor Roger Kluge, die als Duitser ook in de finale aanwezig zou moeten zijn. Ik zag hem elke dag beter worden tijdens de Ronde van Turkije. Lawrence Naesen, Rémy Mertz en Frederik Frison pikken de draad terug op na de Vlaamse klassiekers.”

- selectie -

Frederik Frison, Adam Hansen (Aus), Roger Kluge (Dui), Tomasz Marczynski (Pol), Rémy Mertz, Lawrence Naesen en Enzo Wouters

