Alexander Kristoff mikt op vijfde zege op rij in Frankfurt

Op 1 mei wordt traditioneel Eschborn-Frankfurt afgewerkt, de semiklassieker met aankomst in het Duitse Frankfurt die vroeger door het leven ging als Rund um den Henninger Turm. De Noor Alexander Kristoff (UAE - Team Emirates) mikt op zijn vijfde zege op rij in de WorldTour-wedstrijd.

Ondanks de heuvels onderweg was Kristoff de voorbije vier edities in Frankfurt telkens de snelste van een erg uitgedund peloton. Ook de nummers 2 en 3 van vorig jaar komen aan de start: de Australiër Michael Matthews en Oliver Naesen, net terug uit vakantie na de Vlaamse voorjaarsklassiekers.

Foto: Photo News

Draait het na 187 kilometer opnieuw uit op een sprint, dan kan de concurrentie voor Kristoff, Matthews en Naesen vooral komen vanuit Duitse hoek: ook John Degenkolb, Pascal Ackermann en André Greipel worden aangekondigd.

De Belgische inbreng in het peloton van Eschborn-Frankfurt is traditioneel groot, en dat is dit jaar niet anders. Ondanks het wegblijven van Deceuninck-Quick.Step staan er dankzij de komst van Lotto Soudal, Sport Vlaanderen-Baloise, Wallonie-Bruxelles en Wanty-Gobert vier Belgische ploegen aan het vertrek. Het is ook uitkijken of Dylan Teuns (Bahrein - Merida) al voldoende gerecupereerd is van een lastige Luik-Bastenaken-Luik om zich in de heuvelzone rond Frankfurt te laten opmerken.