Fantast riskeert 3 jaar cel voor herhaaldelijke oplichtingen: “Harde werker maar geen eerlijke mens”

Bilzen -

De 48-jarige J. uit Beverst bij Bilzen riskeert een gevangenisstraf van drie jaar voor tien feiten van oplichting. De man werd in 2015 al veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar voor eerder bedrog. Deze keer bestelde hij luxueuze Mercedessen bij een autogarage, verkocht hij goederen door van zijn minnares en ontvreemde hij een zitmaaier bij een koppel waar hij grondwerken uitvoerde. “Deze man stopt alleen als hij in de gevangenis zit. Hij is een fantast die zijn eigen leugens gelooft”, zo zei de procureur.