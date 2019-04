Ouders bekogelen politie aan Schaarbeekse school nadat parket meedeelt dat meisje (4) niet werd verkracht

Er is geen enkel zedenfeit of geweldfeit gepleegd op een vierjarig meisje van een Schaarbeekse school. Dat meldt het Brusselse parket. In de slip van het kind was donderdag bloed aangetroffen, maar die bloeding blijkt het gevolg van een infectie. Toen de Brusselse schepen van Onderwijs de persmededeling voorlas aan de andere ouders aan de schoolpoort ontstond er tumult. Buurtbewoners en ouders waren het niet eens met de conclusies van het parket en gooiden met eieren naar de school. De politie kwam tussenbeide.

De moeder haalde afgelopen donderdag haar dochtertje op aan de Franstalige gemeenteschool École 1 in Schaarbeek. Eenmaal thuis vond de moeder bloed in het slipje van het meisje en ging ze rond 16.00 uur opnieuw naar de school. De directie verwittigde onmiddellijk de schoolverpleegster en het gemeentebestuur en het meisje werd voor onderzoek naar het Paul Brienziekenhuis in Schaarbeek gestuurd. Daar werd ze opnieuw doorverwezen naar het Sint-Pietersziekenhuis en de artsen brachten de politie op de hoogte.

Verwonding

De ouders van het meisje besloten om klacht in te dienen en het dossier werd overgemaakt aan de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Ook het parket werd verwittigd en stelde een deskundige aan. “Uit die elementen is gebleken dat er geen sprake is van een zedenfeit of een geweldfeit”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. “Het kind heeft wel een infectie opgelopen die ook bloedingen kan veroorzaken. Er is bijgevolg geen misdrijf vastgesteld.”

Foto: RDB

Maandag uitten tweehonderd bezorgde ouders en buurtbewoners hun ongenoegen aan de schoolpoort. Ze vroegen om rechtvaardigheid en eisten een gesprek met de schooldirectie, die daar niet op inging. Ook de Schaarbeekse burgemeester, Bernard Clerfayt (Défi), kwam ter plaatse en probeerde de gemoederen te bedaren. “We zijn allemaal onder de indruk”, zei hij. “Alle medische diensten, de school en de politie werden gemobiliseerd zodra we hiervan hoorden. De zaak is meteen in handen van justitie gegeven en we wachten op informatie van het parket. We leven nu eenmaal in een wetstaat.”

Ontslag

Op dinsdag verzamelden opnieuw een honderdtal mensen aan de school. De straat werd afgesloten door de politie. Verschillende ouders eisen gerechtigheid en willen “de sluiting van de school” en “het ontslag van de directie”. De Brusselse Schepen van Onderwijs kwam ter plaatse en las de persmededeling voor. De menigte was het niet eens met de bevindingen van het parket en er ontstond tumult. Aanwezigen gooien met eieren naar de school en de politie moest tussenbeide komen.

Foto: BELGA

De Blokkendoos

De hele zaak doet denken aan het vermeend seksueel misbruik in kleuterschool ‘De Blokkendoos’ intussen zes jaar geleden. Juf Magalie Alpaerts werd door enkele ouders beschuldigd van aanranding en seksueel misbruik van vijf kleuters. Het protest hield aan en Alpaerts moest noodgedwongen haar carrière stopzetten. Drie jaar later werd ze door de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) buiten vervolging gesteld. De ouders van de kleuters gingen niet meer in beroep.