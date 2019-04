Dansschool Diamonds beroert toeschouwers met dansshow

Mielen-boven-Aalst

Gingelom - Dit jaar stond het optreden van dansschool Diamonds volledig in het teken van kunst. Elk kunstwerk is uniek en wordt gemaakt om mensen te beroeren. Dat is ook wat de dansers probeerden. Zij gaven het beste van zichzelf om te schitteren als echte diamanten. Eenieder met zijn of haar talenten, toegespitst op de verschillende dansstijlen.

Tijdens de voorstelling namen de dansen het publiek mee naar het museum, vlak na sluitingstijd. Een museum waarin kunstwerken tentoongesteld werden uit alle tijden, van de oudheid tot nu, en die al dansend tot leven kwamen. Het was een prachtige show! Dankzij de dansers en het Diamonds Team, dat hart en heeft gestoken in het kunstwerk dat zij ‘dansen’ noemen. Maar ook dankzij de sponsors en alle helpende handen die tijdens de optredens aanwezig waren of maanden gezwoegd hebben aan de kostuums. "Wij zijn fiere juffen en kijken al uit naar volgend jaar", klinkt het op de dansschool.