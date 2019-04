Kim Kardashian onder vuur door foto van dochter

Afgelopen weekend deelde de Amerikaanse realityster Kim Kardashian een foto van haar dochter North op Instagram. Daarop zat de 5-jarige op een stoeltje, terwijl ze met haar gsm bezig was en een snack at. Het kind droeg ook een laagje make-up, tot groot ongenoegen van veel fans.

Zodra de foto online stond, stroomde de kritiek binnen. “Neem die telefoon weg en leer haar om te spelen zoals een kind. Laat ze geen model staan.” Veel mensen delen die mening en vinden de kleine North “te jong” voor dat alles. “Ik zou ze liever in de weer zien met een boek”, staat er nog.

Een ander puntje van kritiek was dat de kleine meid make-up draagt, in de vorm van een lijntje roze oogschaduw op het bovenste ooglid. Maar niet iedereen was negatief. Integendeel: mama’s met kinderen van dezelfde leeftijd verdedigden de ster.

“Ik heb nichtjes die volledig hetzelfde zijn. Kleine meisjes houden ervan om zich te verkleden. Ze zijn spraakwatervallen, zelfzeker en houden van aandacht. North is niet anders dan leeftijdsgenootjes: laat haar gewoon met rust.”