Tweemaal Vlaams kampioen trampoline voor Gym '90 Beringen

Beringen - Afgelopen weekend kwamen maar liefst vijf gymnasten van Gym ‘90 Beringen in actie op het Vlaams kampioenschap trampoline in Brugge.

In het B-niveau mag Kobie Indeherberg (14) zich een jaartje Vlaams kampioen noemen. Joney Houben (17+) werd ondanks een foutje nog knap tweede. Ook Ilyse De Clerck (13) en Elisa Daniels (15-16) hebben en goede wedstrijd gesprongen. Zij behaalden respectievelijk de 6de en 12de plaats. Zondag ging Sam Geysen (12) voor de overwinning. Hij sprong voor zichzelf een puntenrecord. Zo is zijn selectie voor het WK voor jeugd in Japan ook een feit. Al onze springers die dit weekend in actie kwamen, zijn ook geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap dat doorgaat op 18 en 19 mei in Dendermonde.

Onze kleinste competitiegymnasten trampoline zijn zaterdag 4 mei in Hulshout aan de beurt. We zijn ervan overtuigd dat zij daar ook mooie resultaten gaan behalen. Op zaterdag 11 mei komen de gymnasten van Gym ‘90 nogmaals in actie op ons jaarlijkse turnshow in Koersel.

Niet alleen gymnasten kunnen in de prijzen vallen, ook de juryleden. Grace Chezzi (trainster A en B niveau) kreeg een kleine beloning van de gymnastiekfederatie voor haar inzet de voorbije vijf jaar als jurylid. De trainers zijn tevreden. “Door het sterke team dat we vormen, ontstaan deze mooie resultaten, topteam, topclub!.”