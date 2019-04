Handmade in Belgium-label voor Vanessa Haegeman van Chocol’arte

Lummen - Vanessa Haegeman is ambachtelijk chocolatier en vervaardigt artisanale pralines en chocoladegeschenken op maat. De zaak Chocol’arte is gevestigd in de Kerkstraat te Lummen.

Ook voor een uniek, gepersonaliseerd en niet te versmaden aandenken ben je bij Chocol’arte aan het juiste adres: praline met de foto van communicant, jarige of jubilaris als souvenirtje voor de genodigden, lekkernijen voorzien van het bedrijfslogo om als relatiegeschenk uit te delen, chocoladebonbons met een boodschap voor geliefde…de mogelijkheden zijn eindeloos!

En tijdens feestdagen voorziet Vanessa een aangepast assortiment figuren: Pasen, Halloween, Sinterklaas, Eindejaar, Valentijn, Moederdag,…



Vanessa ontving het label uit handen van Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg en Iris Mondelaers, juweelontwerpster en naast bestuurslid van UNIZO Lummen, zelf HiB houdster.

Met het HIB-label wil UNIZO Limburg ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en Vanessa past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx, uit.

Met dit label erkent UNIZO Limburg de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. Ondernemers met een HIB-label voldoen aan strikte criteria. Zo moet de ondernemer zijn activiteit in hoofdberoep uitoefenen.

Hij of zij mag maximum twintig werknemers in dienst hebben. Bovendien moet het product voor minstens 50 procent ‘handmade’ zijn. Het product heeft daarnaast een zekere nutsfunctie en is uniek in zijn soort.