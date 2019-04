Leerlingen campus de helix organiseren vertelfestival

Maasmechelen - De leerlingen van het vierde jaar van de abstract-theoretische richtingen van campus de helix kwamen op het idee om op school een echt vertelfestival te organiseren. In de lessen Nederlands kreeg het concept vorm: het moest een fantasierijke dag worden, met als doelgroep de leerlingen van het tweede leerjaar van het basisonderwijs.

Zo’n 60 leerlingen van het vierde jaar gingen in het begin van het schooljaar met begeleiding van hun leerkrachten aan de slag om de dag in te vullen. In verschillende werkgroepen werden de taken verdeeld: organisatie, contacten leggen met vertellers, sponsors zoeken, decors maken, scholen contacteren, inhoud voor de website, foto’s, enz. Sweaters met het zelf ontworpen logo zorgden voor een professionele look. De website met alle info werd uitbesteed aan de leerlingen van 7 Business support.

Op dinsdag kwamen meer dan 250 leerlingen van basisscholen van Maasmechelen en Rekem naar school. Ze werden meteen ondergedompeld in een wereld van fantasie en magie. Vijf klaslokalen waren omgetoverd in magische ruimten waar verschillende verhaalgenres tot hun recht kwamen. Vijf professionele vertellers: Koen Fossey met piratenverhalen, Johan van de Beek over superhelden, Hilde Rogge met sprookjes, Rien van Meensel met mysteries en Bart van Puyenbroeck met dierenverhalen, wisten de kleine toehoorders gedurende tweemaal een uur te boeien.

Na de middag stonden verschillende workshops, spel en animatie gekaderd binnen fantasierijke onderwerpen op het programma. De leerlingen hadden dit deel tot in de puntjes voorbereid en de kleine kapoentjes genoten er met volle teugen van. Het werd een gevulde dag om nog lang aan terug te denken.