Topchirurg komt naar Beringen

Beringen-Mijn

Beringen - Dokter Minh-Tri Hua, oogarts gespecialiseerd in cataract en hoornvliesoperaties verlaat het UZ Leuven en komt naar het Sint-Franciscusziekenhuis. Hij vervoegt oogarts Anne-Catherine Stockman in het medisch centrum Beringen. Dr. Hua heeft jarenlange ervaring als gerenommeerd cataractchirurg en introduceerde de nieuwste techniek van gedeeltelijke hoornvliestransplantatie (DMEK) in Vlaanderen.

Topdokters in Limburg



In navolging van andere topdokters komt er opnieuw een specialist van het UZ Leuven naar Limburg. Dr. Hua volgde zijn opleiding aan de universiteit van Luik en maakte in 2013 de overstap naar het UZ Leuven. Daar profileerde hij zich is als hoogvolume cataractchirurg door jaarlijks meer dan 1000 ingrepen uit te voeren. Hij specialiseerde verder in hoornvlieschirurgie met als resultaat een buitengewone kwalificatie voor het uitvoeren van een gedeeltelijke hoornvliestransplantatie. Deze ingreep, DMEK (Descemet stripping endothelial keratoplastie) genaamd, wordt vaak uitgvoerd voor patiënten die lijden aan endotheelcelverlies en daardoor een wazig zicht ontwikkelen. Dit kan voorkomen na een cataractoperatie of het gevolg zijn van een ziekte, Fuch’s endotheliale dystrofie genaamd. Bij de operatie worden de zieke lichaamseigen cellen verwijderd en vervangen door deze van een donor. Nadien klaart het hoornvlies op en wordt het zicht helderder.



Superspecialist



Vergelijkbaar met andere medische specialisaties is ook oogheelkunde of oftalmologie erg technologisch en gespecialiseerd geworden. Om elk deel van het oog door en door te kennen en de mogelijke behandlingen volledig te beheersen, is het nodig om zich te specialiseren in een welbepaald deel van de oogheelkunde. Elke superspecialist functioneert dus best in een team met collega’s die zich bekommeren om de andere delen van het zieke orgaan. Om patiënten een zorgtraject van a-tot-z aan te kunnen bieden, heeft dr. Hua gekozen om deel uit te maken van Visionair oogzorg (www.visionairoogzorg.be ). Dit behelst een groepspraktijk van oogartsen en oogchirurgen die nauw samenwerken om zo de meeste oogaandoeningen te kunnen diagnosticeren en behandelen van de eerste tot de derde lijn. Op die manier kan dr Hua, als superspecialist, zijn talenten optimaal benutten en zo veel als mogelijk zorgbehoevende patiënten effectief helpen.