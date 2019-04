Kate Middleton krijgt bijzonder cadeau van de Queen voor haar huwelijksverjaardag

Kate Middleton (37) en prins William (36) vieren deze week hun achtste huwelijksverjaardag en de Queen had een leuk cadeautje in petto voor die eerste. Ze kreeg de titel Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order, de hoogste eer die iemand in die orde te beurt kan vallen.

Kate Middleton en prins William trouwden op 29 april 2011 en hebben ondertussen drie kinderen verwelkomd in hun gezin. Om Kate te belonen voor haar trouw en inzet voor het koningshuis, heeft de Queen haar een bijzondere titel overhandigd. Die van Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order, de hoogste rang die kan worden toegekend en die vergelijkbaar is met die van ridder. Ook Camilla kreeg die titel toen ze acht jaar met prins Charles was getrouwd.

Het lijkt een opsteker te zijn voor de Duchess of Cambridge die de voorbije maanden overspoeld werd met geruchten. Zo zouden zij en haar schoonzus Meghan niet met elkaar door een deur kunnen. Uitspraken die door het koninklijk hof werden weerlegd. In elk geval blijkt dat de Queen heel wat vertrouwen heeft in Kate.