Pink bekent dat ze op 17-jarige leeftijd een miskraam heeft gehad

Vandaag is Pink (39) gelukkig met haar twee kinderen Willow en Jameson, maar dat is ooit anders geweest. In een interview met USA Today vertelt ze dat ze op haar zeventiende een miskraam meemaakte en er daarna nog enkele volgden.

Enkele dagen naar de release van haar nieuwste album ‘Hurts 2B Human’ heeft Pink uitleg verschaft bij enkele van de nummers die er op prijken. Zo was ‘Happy’ een bijzonder emotioneel lied voor haar omdat het gaat over de miskramen die ze meemaakte. “Al sinds mijn zeventiende haat ik mijn lichaam en ik had het gevoel dat mijn lichaam mij haatte”, klinkt het daarin.

“De reden waarom ik dat heb geschreven was omdat ik altijd het sterke lichaam van een gymnaste had en ik dat kind echt wou krijgen. Maar als zoiets een vrouw of meisje overkomt, dan krijg je het gevoel dat je lichaam je haat, dat het gebroken is en niet in staat om te doen waar het voor werd gemaakt”, vertelt ze.

In therapie

Het is dankzij therapie dat Pink er in slaagt om dergelijke liedjes neer te pennen, geeft ze toe. “Ik heb verschillende miskramen gehad en ik denk dat het belangrijk is om te praten over de schaamte die je voelt, over wie je echt bent en de pijnlijke momenten die je hebt doorstaan. Therapie is belangrijk omdat het je blinde vlekken kan ontwaren. Hoewel dat confronterend en pijnlijk kan zijn, geeft het je wel iets waar je aan kunt werken.”