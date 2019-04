Een Hart voor Limburg zet schouders onder muzikaal project

Bree - In de Jeugdmuziekschool van Bree leren de kinderen en jongeren op een aangename manier een instrument bespelen of kunnen ze zich uitleven in de lessen woord en toneel. Ook kinderen met een leerachterstand of beperking zijn welkom in deze school. De vorming heeft geen louter technisch of artistiek product tot doel, maar nodigt de kinderen spelenderwijs uit tot een muzische beleving via de muziek. Het kind - met zijn eigen vermogens en beperkingen - staat centraal. De Jeugdmuziekschool wil de muzikale vorming laten gebeuren via een ervarings- en handelingsgericht proces waarbij elke goed gemeende poging tot (muzikale) expressie van het kind met respect en waardering wordt aangemoedigd.

Kinderen met een leerachterstand of beperking hebben vaak weinig kansen tot het volgen van muziekonderwijs. En dit ondanks het feit dat het meestal erg gemotiveerde en vaak zeer getalenteerde kinderen zijn op muzikaal vlak. Bovendien is muziek erg belangrijk in de ontwikkeling van deze kinderen.

‘Muziek met kleuren’ is notenleer speciaal voor kinderen met een leerachterstand of een mentale beperking (ADD, ADHD, ASS,…). In kleine klasjes worden de kinderen spelenderwijs aangemoedigd tot muzikale vorming en expressie. Naast de lessen, waaraan het kind deelneemt samen met medeleerlingen, zijn er ook momenten waarop het kind kan tonen aan ouders, familie en vrienden wat het al geleerd heeft. In de toekomst plant de school een concertje in het plaatselijke rusthuis Welzijnscampus de Gerkenberg. Afhankelijk van hoe het kind evolueert is het mogelijk dat hij of zij doorgroeit naar het traditionele muziekonderwijs. Belangrijk is dat het tempo hiervan bepaald wordt door het kind zelf.

Elk jaar reikt de Breese adviesraad voor personen met een handicap een integratieprijs uit. Daarmee willen ze personen of organisaties die inspanningen leveren om mensen met een beperking te integreren in de maatschappij eens in het zonnetje zetten. In 2018 ging deze prijs naar de jeugdmuziekschool. Juffen An Jordens en Lotte Deckers geven muziek met kleur aan een 20-tal kinderen, elk met hun eigen vermogens en beperkingen. Een fantastisch initiatief, want wie wordt er nu niet vrolijk van muziek?