Neos Kinrooi neemt een kijkje achter de schermen van slagerij

Kinrooi - Niet minder dan 45 Neos-leden brachten een bezoek aan een bekende slagerij in Bree. Vorig jaar vierde die haar 60-jarig bestaan. En de vierde generatie staat er klaar om het bedrijf verder te zetten. Daarom gidste de slager de groep graag doorheen zijn bedrijfslokalen.

Na een trip van ca. 20 km via landelijke en boswegen bereikte de eerste fietsgroep van 15 Neos-leden de slagerij aan de Malta in Bree. De tweede en derde groep volgden met een interval van een halfuurtje. Ter plaatse stelde de slager op een videoscherm eerst de historiek van zijn zaak voor. Daarna gidste hij zijn bezoekers door de verschillende bedrijfslokalen en demonstreerde hoe er rauwe ham wordt gepekeld, gedroogd of gerookt. Met zijn personeel bereidt hij zelf bovendien nog allerlei andere vleeswaren. Terwijl één groep in de slagerij werd rondgeleid, mochten de anderen in de buurt genieten van een gezellig terrasje. Na afloop van het bedrijfsbezoek trokken de fietsgidsen met de e-fietsers naar feestzaal ’t Sjasse in Tongerlo. Ook de carpoolers schoven er mee aan tafel voor een gezellig en smakelijk etentje.