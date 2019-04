Italiaanse bond wil stadion van Lazio deels sluiten als racisme aanhoudt

Supporters van Lazio slepen al langer een slechte reputatie mee op het vlak van racisme. Nadat aanhangers van de Romeinse ploeg in de match tegen AC Milan opnieuw over de schreef gingen, is de maat vol voor de Italiaanse bond. Als er in de komende twaalf maanden opnieuw soortgelijke feiten plaatsvinden, zal een deel van de tribunes in het Stadio Olimpico worden afgesloten.