Dronebeelden tonen Tsjernobyl 33 jaar na nucleaire ramp

Urban explorer Dax Ward verkende onlangs de woestenij van de Pripjat, een spookstad op zo’n 100 kilometer van de Oekraïense hoofdstad Kiev. 33 jaar geleden - in de nacht van 25 op 26 april - vond daar de bekendste kernramp in de geschiedenis plaats toen het tijdens een veiligheidstest misliep in de kerncentrale van Tsjernobyl. Duizenden inwoners moesten het gebied ontvluchten. Drie decennia later is de onmiddellijke zone rond de centrale nog steeds verboden terrein voor het publiek door de dodelijke hoeveelheid radioactiviteit. De wildgroei in het stedelijke gebied levert spectaculaire, maar spookachtige beelden op.