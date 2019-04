Voor het eerst model in boerkini op cover badpakkenspecial Sports Illustrated

Het Amerikaanse magazine Sports Illustrated brengt al sinds 1964 jaarlijks een badpakkenspecial uit. De ingrediënten daarvoor waren al die tijd steeds dezelfde: een topmodel of atlete in bikini of badpak die poseert met een exotische locatie als achtergrond. De Somalisch-Amerikaanse Halima Aden (21) is echter de eerste die op de cover staat met een hijab en boerkini aan.

Halima Aden is de eerste vrouw ooit die op de cover van de badpakkenspecial van Sports Illustrated geen badpak of bikini draagt. In de plaats doet ze dat met een hijab en een boerkini aan, waardoor enkel haar gezicht, handen en voeten te zien zijn. Een duidelijke stijlbreuk met het verleden, want het magazine opteerde altijd voor flink wat bloot. Het kreeg dan ook door de jaren heel wat tegenwind uit feministische en puriteinse hoek. Als gevolg van al die controverse kunnen abonnees zelfs op voorhand aangeven of ze het nummer willen ontvangen of niet.

Aden, die in een Keniaans vluchtelingenkamp werd geboren en op haar zevende naar de VS verhuisde, is daarmee trouwens niet aan haar proefstuk toe. Ze was in 2016 ook de eerste vrouw die tijdens de Miss Minnesota-verkiezing in een boerkini verscheen toen het bekende badpakkendefilé moest worden afgehaspeld. In een filmpje voor Sports Illustrated stelt ze dan ook dat ze een missie heeft en een voorbeeld wil zijn voor jonge meisjes. “Toen ik opgroeide in de VS herkende ik mezelf nooit als ik door een magazine bladerde, want geen enkel meisje droeg een hijab.”

Bikini babe

Ondertussen lijkt dat plan goed te slagen. Zo stond de moslima ook al in Vogue en liep ze op de catwalk tijdens de modeweken in Milaan en New York, onder andere bij Tommy Hilfiger. “Ik zie mezelf als bikini babe en stuur hiermee de boodschap de wereld in dat alle vrouwen gezien mogen worden”, zegt ze nog. Bij Sports Illustrated zijn ze hetzelfde idee toegedaan. “Of je nu een badpak draagt uit één stuk, in twee stukken of een boerkini, je bent het sowieso waard”, reageert hoofdredactrice MJ Day. Het nummer ligt op 8 mei in de krantenwinkel.

Halima Aden makes history as the first model to wear a hijab and burkini for Sports Illustrated Swimsuit: https://t.co/8WFD4hHmiH. pic.twitter.com/OsBthnjoLY — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 29 april 2019