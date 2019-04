Mediahuis neemt Ierse krantengroep INM over

Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard, staat dicht bij de overname van Indepent News & Media (INM). De directie van die Ierse krantengroep stemt in met een bod dat de groep op ongeveer 145,6 miljoen euro waardeert.

Dat melden de beide bedrijven. INM is de uitgever van kranten als The Irish Independent , The Herald en The Belfast Telegraph. De titels van INM behalen een gemiddelde verkoop van 1 miljoen exemplaren per week en bereiken wekelijks 2,1 miljoen lezers via print en online. Bij de groep werken zo’n 800 mensen.

IVM is momenteel nog op de beurs van Dublin genoteerd. Het overnamebod van 10,5 eurocent per aandeel ligt 44 procent boven de slotkoers van 3 april. Een dag later lekte uit dat er overnamegesprekken werden gevoerd, al werd de naam van Mediahuis daarbij niet genoemd. Sindsdien schommelde de beurskoers in de buurt van de 10 eurocent, heel dicht bij het uiteindelijke bod. Als de overname doorgaat, dan verdwijnt het aandeel van de beurs.

Volgens Murdoch MacLennan, de bestuursvoorzitter van INM is de overname uitstekend nieuws voor zowel het bedrijf als de aandeelhouders. “Met dit bod van Mediahuis breekt een opwindend nieuw hoofdstuk aan voor onze werknemers, lezers en klanten”. Mediahuis-ceo Gert Ysebaert benadrukt dat Mediahuis ertoe kan bijdragen INM sterker te maken op digitaal vlak.