Heidi Van Tielen verwacht eerste kindje én neemt afscheid van Qmusic

Twee keer groot nieuws over Heidi Van Tielen (33). De radiopresentatrice is zwanger van haar eerste kindje én ze neemt na elf jaar afscheid van radiozender Qmusic. Dat schrijft ze zelf op sociaalnetwerksite Instagram.

“Er klopt een extra hartje in mij en ik kan het nog altijd niet geloven dat ik zwanger ben van mijn eerste kindje”, staat te lezen bij een foto van de trotse mama in spe. Maar in hetzelfde bericht heeft ze ook minder leuk nieuws voor haar fans. “Ik werk nu elf jaar bij de radio en ik heb dit elke dag met hart en ziel gedaan. Ik heb beslist dat dit het ideale moment is voor iets nieuws in mijn leven en daarom neem ik met een warm hart en heel veel goede herinneringen in juni afscheid van Qmusic.”

Wat de presentatrice na de zwangerschap gaat doen, is nog niet duidelijk. “Van zodra mijn nieuwe plannen concreet worden, zal ik jullie op de hoogte brengen maar ik ga mij eerst voor de volle honderd procent concentreren op dit nieuwe leven dat in mijn buik groeit! Dit is magisch!” Haar collega’s, die haar ongetwijfeld zullen missen, zijn alvast in de wolken met haar zwangerschap en delen hun vreugde op Instagram.

Van Tielen zal voor de eerste keer mama worden in de herfst van 2019.