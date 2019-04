HasseltEen elektrische fiets opvoeren tot hij 45 kilometer per uur kan? Het is doodeenvoudig, moeilijk te achterhalen en heel populair. Maar ook heel gevaarlijk en daarom verboden. Na de onthulling dat veel fietsenhandelaars de service stiekem toch aanbieden, roept de sector op om de wettelijk toegelaten maximumsnelheid te verhogen van 25 naar 30 kilometer per uur.