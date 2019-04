Herder Jo Forier en zijn partner Natasja Saenen zijn er het hart van in. “Het lam werd zondag in de late namiddag toegetakeld”, zegt Jo. “Een vogelspotter was net in de buurt en kon een foto nemen van het moment toen dat hond toesloeg.” De baas van de hond was in de buurt en was bereid om een vergoeding te betalen voor het verlies van het dier.

“De ooi werd zondag in de voormiddag gebeten”, doet de herder het tweede luik van het verhaal. “Zij werd zwaar in de uier en in de billen geraakt. De veearts moest haar op een paar plaatsen naaien.”

Het is niet de eerste keer dat honden schapen aanvallen in natuurgebied Schulensbroek. Voorzitter Piet Rijmen van natuurvereniging Vrienden van het Schulensbroek verwijst nog eens naar het bezoekersreglement voor het gebied: “Honden moeten altijd aan de leiband. Ze vormen niet alleen een bedreiging voor schapen, ook voor nestelende vogels. Het Schulensbroek is een open weidegebied, waar vogels in het groen op de bodem nestelen. We zijn volop in het broedseizoen.” (lw)