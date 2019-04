De Tottenham-Belgen keren terug naar hun roots. Toby Alderweireld (30) en Jan Vertonghen (32) spelen volgende week pas op Ajax, maar vlak voor de heenmatch in Londen komen alle Amsterdamse herinneringen al naar boven. Herinneringen aan de families Stap en Peters, de schoffies in de Bijlmer, de McDonald’s in Meerkerk en natuurlijk de titelvieringen in het Arenapark. “Het was met vallen en opstaan, maar uiteindelijk kwam alles goed.”