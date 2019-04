De bekerfinale van woensdag is Limburgs getint. Tegenover het Gent-kamp, met T2 Peter Balette en Yannick Thoelen, staan de Limburgers van KV Mechelen: hoofdcoach Wouter Vrancken, Rob Schoofs en Bram Castro. Wij brachten de drie van Malinwa samen. Niet alleen om het over die match in het Koning Boudewijnstadion te hebben, maar ook om terug te blikken op hun bewogen jaar. “We hebben het op het veld niet aan ons hart laten komen.”