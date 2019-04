Mehdi Carcela volgt zichzelf op als “Belgische Leeuw”, Standard Fémina troeft Anderlecht af met Trainer van het Jaar

Mehdi Carcela is maandagavond in het Birmingham Palace in Anderlecht uitgeroepen tot winnaar van de Belgische Leeuw, de trofee voor de beste voetballer van Maghrebijnse afkomst in de Jupiler Pro League. Marouane Fellaini werd opnieuw verkozen tot beste Belg met Maghrebijnse roots in het buitenland, Club Brugge-aanvaller Lois Openda was de Belofte van het Jaar. Standard Fémina troefde dan weer Anderlecht af met Trainer van het Jaar.

Carcela kreeg de trofee uit handen van Brussels staatssecretaris Fadila Laanan (PS). De Belgische Marokkaan bleef in de tiende editie de Tunesiërs Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) en Dylan Bronn (AA Gent) voor. Harbaoui is momenteel topschutter in de Jupiler Pro League met 23 treffers en ontving wel een prijs als beste schutter.

Carcela kende bij Standard een eerder wisselvallig seizoen. De hoogvorm die hij vorig seizoen in Play-off 1 etaleerde, haalde hij deze jaargang niet. Maar met vier goals en zeven assists in de reguliere competitie bleef de 29-jarige Luikenaar bepalend. In Play-off 1 kon hij de laatste weken nog niet scoren of een doelpunt aanbrengen. Zijn coach, Michel Preud’homme, zette Carcela vrijdag op bezoek bij Antwerp (2-1) een eerste keer op de bank. Diverse media meldden de voorbije dagen dat Standard zijn sterspeler komende zomer weinig in de weg zou leggen. Een transfer lijkt dan ook tot de mogelijkheid te behoren.

Carcela won de Belgische Leeuw eerder in 2015 en 2018. In januari werd hij na Hans Vanaken (Club Brugge) ook tweede in de verkiezing van de Gouden Schoen.

De prijs voor de beste vrouwelijke speelster ging naar Sakina Ouzraoui (Anderlecht). De futsaller van het jaar werd Brahim El Jomail (Lart Brussel).

Fellaini opnieuw beste Belg met Maghrebijnse roots in buitenland

Marouane Fellaini werd opnieuw verkozen tot beste Belg met Maghrebijnse roots in het buitenland. De voormalige Rode Duivel, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Manchester United naar het Chinese Shandong Luneng, won de trofee al voor het vierde jaar op rij. Hij haalde het voor Nacer Chadli (Monaco) en Sofian Kiyine (Chievo).

Het seizoen 2018-2019 werd een turbulente jaargang voor Fellaini. De 31-jarige middenvelder sloeg eind januari na 5,5 jaar dienstverband de deur achter zich dicht op Old Trafford. Fellaini richtte zijn blik naar China en tekende een overeenkomst tot eind 2021 bij Shandong Luneng. Hij paste zich meteen goed aan en scoorde tot dusver twee maal in negen optredens voor de huidige nummer vijf van de Chinese Super League.

Fellaini zette na zijn overstap naar China ook een punt achter zijn interlandcarrière. “Big Fella” blijft zo steken op 87 caps, waarin hij achttien keer scoorde. Hij was met de Rode Duivels aanwezig op de WK’s van 2014 en 2018 en het EK van 2016.

Lois Openda is de Belofte van het Jaar

Club Brugge-aanvaller Lois Openda was de Belofte van het Jaar. De negentienjarige Openda, zoon van een Congolese vader en een Frans-Marokkaanse moeder, volgt als beste jongeling Moeskroen-middenvelder Selim Amallah op. Hij haalde het voor Bilal Chibani (Moeskroen) en Amine Benchaib (Lokeren).

De in Luik geboren en getogen Openda kwam dit seizoen helemaal aan de oppervlakte bij blauw-zwart. De snelle spits maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Club Brugge in het eerste groepsduel van de Champions League, thuis tegen Borussia Dortmund (0-1). Sindsdien is hij een vaste waarde in de kern van coach Ivan Leko. De Kroaat liet Openda in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau liefst 25 keer opdraven. Zijn eerste doelpunt maakte hij begin februari in het competitieduel tegen AA Gent (1-1).

Standard Fémina troeft Anderlecht af met Trainer van het Jaar

Hamide Lamara werd tot slot gekroond tot Trainer van het Jaar. De 44-jarige Fransman, met Marokkaanse roots, is de opvolger van Karim Belhocine. De huidige T1 van Anderlecht werd dit jaar tweede. De derde plaats was voor Issame Charai, T2 bij STVV.

Lamara is sinds juli 2016 de hoofdcoach van Standard Fémina. Hij leidde de Luikse vrouwen naar de landstitel in 2017 en bekerwinst in 2018. Dit seizoen verloren Lamara en Standard de bekerfinale tegen Gent (2-0). In Play-off 1 zijn de Rouches momenteel tweede, op elf punten van leider Anderlecht.

RSCA-coach Karim Belhocine toonde zich na afloop akkoord met de prijs voor Lamara. “Ik kan hier geen prijs claimen na ons seizoen”, aldus de interimcoach van paars-wit. “Ik ken Hamide, hij levert uitstekend werk bij Standard Fémina. Bovendien mag de prijs ook eens gaan naar een coach in het vrouwenvoetbal. De aandacht voor de mannen is zo groot dat er soms weinig overblijft voor de vrouwen. Dit is dus zeker verdiend.”