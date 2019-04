Muziekfestival ‘Woodstock 50’ gaat niet door

Het geplande jubileumfestival “Woodstock 50” ten noordwesten van New York is geannuleerd. Nadat al optredens van bekende musici als Jay-Z, Santana en Miley Cyrus waren aangekondigd, hebben de organisatoren verrassend de stekker uit het evenement getrokken. Dentsu Aegis Network, een van de belangrijkste investeerders, bevestigde maandag aan het Duitse persbureau dpa dat het niet in staat was een evenement op te zetten dat de naam “Woodstock” waardig is en de veiligheid van artiesten en bezoekers garandeerde.

Ondertussen meldde het Amerikaanse vakblad Billboard dat naast financieringsproblemen voor de groepen de bezorgdheid groeide dat de geplande locatie Watkins Glen in het noorden van New York niet voorzien is op de geschatte 100.000 bezoekers. In maart hadden de organisatoren de line-up gepresenteerd en ook optredens aangekondigd van de Killers, Imagine Dragons en the Lumineers. De voorverkoop voor het jubileumevenement in augustus was al eens uitgesteld en was nog niet begonnen.

Het originele Woodstock-festival in augustus 1969 wordt beschouwd als het hoogtepunt van de hippiebeweging met naar schatting 400.000 bezoekers. Onder anderen Jimi Hendrix, Janis Joplin en The Who hadden toen legendarische concerten gegeven in de buurt van de stad Bethel ongeveer 150 kilometer ten noordwesten van New York. De locatie lag toen na de protesten van bewoners in Woodstock, uiteindelijk ongeveer 70 kilometer verderop.