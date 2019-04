Dieven brengen taart mee voor buren

Kortessem -

De politiezone Kanton Borgloon waarschuwt voor dieven die een smakelijke list gebruiken. Een bejaarde vrouw uit Kortessem kreeg zondag het bezoek van een man en vrouw. Zij deden zich voor als de nieuwe buren en hadden zelfs taart meegebracht om samen met de bewoonster van te smullen. Van zodra ze binnen stonden leidden ze bejaarde vrouw af. Zo konden ze het huis doorzoeken. Al even snel en plots lieten ze weten te moeten vertrekken. Ze verlieten het huis en pas maandag werd door de bewoonster vastgesteld dat er verschillende juwelen verdwenen waren. De politie waarschuwt voor dit soort praktijken. “Alert zijn is de boodschap en waarschuw de oudere mensen in je buurt”, luidt het bij de zone Kanton Borgloon.