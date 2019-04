Lotto Soudal met vijf Belgen en Caleb Ewan naar Giro: klaar om zich te tonen in de tijdritten, de sprints en in de aanval

De Belgische WorldTour-ploeg Lotto Soudal heeft maandag zijn selectie voor de Ronde van Italië bekendgemaakt. Die bevat naast de Australische sprinter Caleb Ewan ook vijf Belgen, onder wie Victor Campenaerts en Thomas De Gendt.

Dat Ewan, Campenaerts en De Gendt de Giro zouden rijden, was al eerder bekend. Ewan, dit jaar al goed voor drie zeges, mikt op de sprinterskansen bij zijn derde deelname in de Ronde van Italië. In 2017 kon hij er al een etappe winnen. Campenaerts heeft uiteraard de drie ritten tegen de klok aangeduid, terwijl De Gendt in 2019 voor alle drie de grote rondes is voorzien. In 2012 werd hij nog derde in de eindstand van de Giro.

De drie opvallendste pionnen in de Giro-kern van Lotto Soudal worden aangevuld met de Belgen Jasper De Buyst, Jelle Vanendert en Tosh Van der Sande, de Australiër Adam Hansen en de Duitser Roger Kluge.

De 102e Ronde van Italië gaat zaterdag 11 mei van start in Bologna. .