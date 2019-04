COLUMN. Pakje aan huis geleverd: “Ik kom niet naar boven, kom naar beneden”

“Vijfde verdieping”, zeg ik aan de parlofoon. “Ik kom niet naar boven, u moet naar beneden komen.” De woorden ‘excuseer’ of ‘meneer’ bleken niet aanwezig in het woordenboek van deze medewerker van De Post. “De Nederlandse Post komt wel altijd naar boven”, probeerde ik nog, inspelend op de illusie dat de liberalisering van de markt ook betekende dat er zoiets als concurrentie om ter klantvriendelijkst zou zijn. “Ik ben van de Belgische Post. Ik ben daar niet voor verzekerd.” Die ‘meneer’ was nog steeds niet gevonden, en die ‘excuseer’ verwachtte ik al helemaal niet meer. Het was me duidelijk dat ik al blij mocht zijn dat hij niet gewoon het briefje met het afhaalpunt in de brievenbus gekieperd had.