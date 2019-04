Leider IS, al-Baghdadi, duikt voor het eerst in vijf jaar op in video

Abou Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurgroep Islamitische Staat, is voor het eerst in vijf jaar opnieuw te zien in een propagandavideo.

Het persbureau van IS gaf de beelden vandaag vrij: een 18 minuten durend filmpje waarin de leider van Islamitische Staat opriep tot wraak voor het opsluiten en doden van strijders. Het lijkt er sterk op dat de video recent werd opgenomen, omdat al-Baghdadi expliciet verwijst naar de oorlog in Syrië: “De strijd in Baghouz is voorbij”, zegt hij. Baghouz was een van de laatste bolwerken van het kalifaat. Hij heeft het ook over de aanlagen in Sri Lanka van vorig weekend, toen meer dan 250 doden vielen. De film wordt in het begin gedateerd naar “eerder in april”, maar of dat klopt, wordt verder onderzocht.

Op de beelden is te zien hoe Baghdadi schijnbaar rustig converseert met enkele andere leden van de terreurgroep. De andere gezichten zijn onherkenbaar gemaakt. Wanneer hij het over de terroristen van Sri Lanka heeft, zijn hun foto’s te zien. Mogelijk werd die audio dus later toegevoegd. De aanslag noemt de leider een wraakactie voor het verlies in Baghouz.

Voor het eerst sinds 2014 zijn er bewegende beelden van leider van IS vrijgegeven. Toen gaf hij een preek in de moskee van al-Nuri in Mosoel. Die toespraak was toen de start van de opgang van het kalifaat in Syrië en Irak. De video is erg opvallend, omdat de terreurgroep al lang in de verdrukking zit. Dat hij zich kenbaar kan maken in een video en de wereld kan laten zien dat hij nog lééft en dat ook het kalifaat nog leeft, wordt gezien als een belangrijk signaal.