Delhaize zet deel van brutoloon om in gezonde voeding

Gezond eten aanmoedigen. Dat is wat supermarktketen Delhaize vanaf midden mei gaat doen met een nieuw project waarbij 11.000 personeelsleden van 11 bedrijven een deel van hun brutoloon kunnen omzetten in voeding. Wie meedoet met ‘Healthy Ucoins’ krijgt drie maanden lang 20 procent korting op gezonde voeding.

Het idee om meer uit je brutoloon te halen door er bijvoorbeeld via het werk een fiets of een smartphone mee te kopen, raakt steeds meer ingeburgerd bij bedrijven in ons land. Werknemers die daarop ingaan, zouden 20 procent minder moeten afstaan aan de overheid dan collega’s die dat brutoloon netto laten uitbetalen.

Het bedrijf Unbox biedt bedrijven daar de mogelijkheid toe door euro’s, die zwaar belast worden, om te zetten in fiscaalvriendelijke Ucoins. Met het nieuwe project ‘Healty Ucoins’ brengt het nu in samenwerking met Delhaize een gezonde variant op de markt. De ‘Healthy Ucoins’ kunnen in de supermarkten van Delhaize worden gebruikt om producten met een Nutri-score A of B met 20 procent korting aan te kopen via de pluskaart.

20 procent korting

“De bedoeling is om evenwichtige voeding nog toegankelijker te maken”, zegt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize. “Door mensen 20 procent korting te geven op producten met Nutri-score A of B, hopen we hen aan te sporen om evenwichtiger te eten. Concreet zal bijvoorbeeld een komkommer of een appel hen 20 procent minder kosten dan voordien.”

Die korting zal Delhaize tijdens het proefproject zelf betalen. “Daarna gaan we het evalueren en hopen we de overheid te kunnen inspireren om gezonde voedingsgewoonten via die parafiscale weg te belonen. Dan zouden we op permanente basis duurzaam eetgedrag bij mensen kunnen aanmoedigen.”

11.000 deelnemers

In totaal zullen 11.000 werknemers van Delhaize en tien andere bedrijven – 1.000 per bedrijf – vanaf midden mei deelnemen aan het proefproject. “Als het goed loopt, hopen we ook andere bedrijven aan te moedigen om het systeem aan te bieden”, klinkt het bij Delhaize. Onder meer Telenet en BNP Paribas Fortis sprongen al op de kar.

Met de ‘Healthy Ucoins’ bouwt Delhaize voort op het voedingslabel Nutri-score, dat het vorig jaar in het leven riep. Met dat label worden producten in de supermarkten ingedeeld van heel gezond (A) tot veeleer ongezond (E). Voor het proefproject komen enkel producten met score A en B in aanmerking. Het gaat vooral om groenten en fruit.