"Overwinning Bottas op Hamilton is revanche voor vorig jaar"

Valtteri Bottas slaagde er zondag met een jaartje vertraging in om alsnog de GP van Azerbeidzjan op zijn naam te zetten. Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff was zijn overwinning een mooie revanche voor wat er vorig jaar gebeurde.

Vorig jaar leek Bottas op weg naar de overwinning tot hij helemaal aan het einde van de race op het lange rechte stuk over brokstukken reed en een klapband kreeg. Teamgenoot Lewis Hamilton ging zo plots met de overwinning lopen terwijl Bottas diep ontgoocheld achterbleef. Dit jaar was het echter prijs voor Bottas.

"Dit is zeker en vast revanche voor vorig jaar," aldus Toto Wolff. "Er waren opnieuw brokstukken, maar dit is absoluut revanche voor hem."

Cadeau heeft Bottas het alvast niet gekregen. De Fin moest tot aan het einde van de race strijden voor zijn overwinning, Mercedes liet beide rijders immers voluit racen en vaardigde. geen teamorders uit.

"Absoluut. We hebben hen alleen gezegd om het rustig aan te doen in het begin, we wisten immers niet of de medium-band het lang zou volhouden. Aan het einde van de race waren ze vrij om te racen."

"Dat deden ze ook, wat op zich goed is," aldus de Mercedes-motorsportbaas. "Ze kunnen allebei erg goed met druk omgaan. Dat kan je goed zien want ze maakten geen fouten. Ik hoop dat ze dit kunnen volhouden tot het einde van het seizoen."

