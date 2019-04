Diepenbeek -

De brandweer van Hasselt rukte rond 18 uur uit voor een zware brand in de Jeugdstraat in Diepenbeek. De zwarte rookpluim was van verre afstand zichtbaar en bij aankomst van de hulpdiensten sloegen vlammen uit het dak. De schade is groot. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond. Het huis is onbewoonbaar verklaard.