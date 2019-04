Kyren Wilson en Ali Carter in stijl naar kwartfinales op WK snooker

Kyren Wilson (WS-8) en Ali Carter (WS-19) hebben zich maandagnamiddag in het Crucible Theatre in Sheffield voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. Wilson schakelde Barry Hawkins (WS-9) met 13-11 uit, Carter was met 13-9 te sterk voor de Chinees Zhou Yuelong (WS-35).

De 27-jarige Wilson, dit jaar winnaar van de Paul Hunter Classic en het German Open, staat voor de vierde keer op rij in de kwartfinales. Vorig bereikte hij ook nog de halve finales. Tegen Hawkins, runner-up in 2013, was hij steeds op achtervolgen aangewezen. Hawkins won de eerste vier frames en beëindigde de eerste sessie met een 2-6 voorsprong. Na de tweede sessie was het 7-9. In de slotsessie kwam Wilson snel langszij, maar pas bij 12-11 stond “The Warrior” dankzij een 125 century voor het eerst op voorsprong. Met nog een 132 century maakte hij het vervolgens in stijl af.

Carter, runner-up in 2008 en 2012, kende ook een moeilijke start. De 39-jarige “Captain” kwam meteen 1-5 achter, maar beperkte de schade in de eerste sessie tot 3-5, na de tweede was het 7-9. In de slotsessie kwam Zhou er in het geheel niet meer aan te pas. Carter won zes frames op rij voor een plaats bij de laatste acht.

Foto: Photo News

In de kwartfinales (best of 25) neemt Kyren Wilson het dinsdag en woensdag op tegen David Gilbert (WS-16), die zaterdag de Welshe titelverdediger Mark Williams (WS-3) met 13-9 uitschakelde. Carter staat tegenover Gary Wilson (WS-32). Die verraste in de tweede ronde met een 13-10 zege tegen Mark Selby (WS-2), nadat hij in de eerste Luca Brecel (WS-14) met 10-9 uitgeschakeld had.