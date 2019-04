Niet Roglic, maar Kruijswijk is kopman bij Jumbo-Visma in Ronde van Romandië

De Sloveen Primoz Roglic is voor velen de belangrijkste kandidaat op eindwinst in de Ronde van Romandië (WorldTour), die dinsdag van start gaat. Opvallend genoeg wordt hij in zijn eigen ploeg niet als kopman aangeduid. “Steven Kruijswijk is onze kopman in Zwitserland”, stelt Team Jumbo-Visma.

“Het doel is om zo hoog mogelijk in het algemeen klassement te eindigen met Steven”, zegt sportdirecteur Merijn Zeeman. De 31-jarige Kruijswijk werd eerder dit seizoen derde in de Ruta del Sol en vijfde in de Ronde van Catalonië. In Romandië was hij vorig jaar zesde. In de Ronde van Italië zal hij niet opgesteld worden.

Roglic heeft die Giro wel als doel aangekruist in zijn agenda, en wordt ondanks zijn status als uittredend winnaar en zijn eindzeges in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico opvallend richting schaduw geschoven door zijn ploegleiding. “Voor Primoz is de Ronde van Romandië een voorbereiding op de Giro. Hij zal in Zwitserland de puntjes op de i zetten”, houdt Zeeman de druk weg.

Selectie: Steven Kruijswijk (Ned), Tony Martin (Dui), Jos van Emden (Ned), Primoz Roglic (Sln), Lennard Hofstede (Ned), Jonas Vingegaard (Den), Neilson Powless (VSt) .