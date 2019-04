Anderlecht stelt nieuw aanspreekpunt voor supporters aan, ook Rouches riskeren sanctie na gestaakte wedstrijd

Voetbalclub RSC Anderlecht heeft maandag zijn nieuwe Supporters Liaison Officer (SLO) voorgesteld. Christophe Hooreman, lid van het Fan Board van paars-wit, is voortaan het aanspreekpunt voor de supporters. “Hij moet de brug vormen tussen de fans en de club”, klinkt het.

De 41-jarige Hooreman is sinds 1 april aan de slag als SLO. “In deze functie is het de bedoeling dat ik een aanspreekpunt ben voor de supporters”, aldus Hooreman. “Ze kunnen bij mij terecht met al hun wensen en opmerkingen, waarna ik die dan ter sprake breng bij de club. Dat kan gaan over sfeer, veiligheid, maar ook over het comfort in het stadion. Zo maken we allemaal samen de club beter.”

RSC Anderlecht stelt nieuwe Supporter Liaison Officer (SLO) voor. Meer info op https://t.co/Pf3QF252ZH



Le RSC Anderlecht présente le nouveau Supporter Liaison Officer (SLO). Plus d'infos sur https://t.co/53pBRHtT1v#RSCA #COYM pic.twitter.com/LGeXpmSOxH — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 29 april 2019

Hooreman maakt sinds oktober 2018 deel uit van het Fan Board van RSC Anderlecht namens supportersvereniging Purple Heart Fanatics 09. De functie van SLO is sinds vorig seizoen verplicht voor elke profclub en wordt ook opgelegd als voorwaarde voor het bemachtigen van een Europese licentie.

“Christophe is een supporter in hart en nieren die al jaren veel betekent voor onze club en de supporters. We zijn dan ook heel tevreden met zijn aanstelling”, aldus RSCA. De bekendmaking van de nieuwe SLO volgt twee weken op de Clasico tussen Standard en Anderlecht. Die match werd op 12 april stilgelegd, nadat fans in het Anderlecht-vak herhaaldelijk vuurpijlen op het veld gooiden. Paars-wit riskeert daarvoor een forfaitnederlaag, 5.000 euro boete, een verplichte sensibiliseringscampagne en een match achter gesloten deuren. De Geschillencommissie Hoger Beroep spreekt zich daarover deze week nog uit.

Ook Rouches riskeren sanctie wegens Bengaals vuur voor de aftrap

Standard Luik moet zich dinsdag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden, nadat supporters van de Rouches voor de aftrap van de gestaakte Standard-Anderlecht vuurpijlen hadden afgestoken. Dat bevestigde de KBVB dinsdag.

De Clasico van 12 april op Sclessin werd na amper 31 minuten gestoken, omdat er vanuit het bezoekersvak van Anderlecht herhaaldelijk vuurpijlen op het veld werden gegooid. Een waarschuwing via de stadionomroeper en een tijdelijke onderbreking brachten geen soelaas, waardoor scheidsrechter Erik Lambrechts bij een 2-0 stand een punt zette achter de turbulente match.

Maar voor aftrap bezondigden ook Standard-supporters zich aan het afsteken van Bengaals vuur op de tribunes. Die hulden Sclessin in een rode rookwolk en zorgden ervoor dat de wedstrijd met vertraging van start ging.

Terwijl de Geschillencommissie Hoger Beroep eerstdaags een uitspraak doet over de straffen voor RSC Anderlecht, dreigt er nu ook een boete voor Standard. Het Bondsparket vervolgde de Rouches, die zich dinsdag voor de Geschillencommissie moeten verantwoorden. Daar zal het enkel gaan over de vuurpijlen voor het eerste fluitsignaal. De zitting gaat om 14u00 van start. .