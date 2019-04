‘Back to the roots’ met Igor De Camargo: “Hij is nog altijd even bescheiden als 20 jaar geleden”

Woensdag speelt Igor de Camargo (35) zijn 400ste wedstrijd op Belgische bodem, precies twintig jaar nadat hij voor het eerst voet aan grond zette in ons land. Symbolischer kan haast niet. Daarom trokken onze collega’s van Gazet van Antwerpen naar het oosten van Limburg voor een ontmoeting met de voltallige entourage van de Mechelse topschutter.

Pizzabakker uit Eindhoven

Op 14 augustus 1999 - zijn ­moeder herinnert zich de bewuste dag nog alsof het gisteren was - stapt De Camargo in het Braziliaanse São Paulo het vliegtuig op. Bestemming is op ...