De Grevenbroekers op wandelweekend in de Eifel

Hamont-Achel - Op 26, 27, en 28 april logeerden de Grevenbroekers in het Duitse Wallendorf, gelegen in de Eifel aan de samenvloeiing van de Our en de Sauer.

Op vrijdag bezochten de wandelaars eerst Diekirch in Luxemburg. Een gids loodste hen door het mooie Nationaal Museum voor Militaire geschiedenis. Om 16 uur vertrok het gezelschap richting hotel Wallstein in Wallendorf, waar ze ontvangen werden met een welkomstdrankje. Om het dorpje te verkennen, werd er daarna nog een korte wandeling gemaakt.

Op zaterdag, na een stevig ontbijt, kozen sommigen om in Wallendorf te blijven en daar te wandelen, de anderen werden met de bus naar het historische dorpje Echternach in Luxemburg gebracht en begonnen daar hun dagtocht: een wandeling door de George du loup (wolfsschlucht), een deel van de mooie Mullerthal Trail. De avond werd afgesloten met een gezellige quiz, waar gestreden werd om de eer.

Zondagmorgen na het ontbijt brengt de bus de reizigers naar het natuurcentrum Teufelsschlucht in Ernzen. Hier maakten ze onder leiding van een gids een belevingswandeling in de Duivelskloof. Een wandeling met boeiende verhalen, verrassende ontdekkingen door een ca. 30 meter diepe, soms erg smalle kloof, met heel veel trappen en schitterende uitzichten. Daarna was er nog gelegenheid om de omgeving op eigen houtje te verkennen. De kruidentuin en het museum van de jacht waren te bezoeken,anderen gingen nog wat wandelen in de buurt of naar de Irreler Wasserfälle die zich ca. 2 km verder bevinden.Om 15 uur werd er nog een heerlijke 'eifelplatte' geserveerd, die gesmaakt werd door iedereen. Een mooie afsluiter van een zeer geslaagd wandelweekend.