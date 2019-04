Champagne meets fruit schenkt schenkt 2.500 euro aan Intesa

Gotem

Borgloon - De succesvolle editie 2019 van Champagne meets fruit in het Fonteinhof in Gotem was een succes met deelname van 18 champagnehuizen. Dat leverde ook een hele mooie cheque op voor het goede doel. Zo werd zo'n 2.500 euro geschonken aan Intesa.

Tijdens een korte plechtigheid in aanwezigheid van burgemeester Eric Awouters overhandigden de organisatoren Herman Annick en Machteld de cheque van 2.500 euro aan Intesa. Ook werd die avond de gelukkige winnaar van de ballonvaart geloot. Op dit alles werd nog een glaasje champagne gedronken, te midden van de bloeiende bloesems. Champagne meets fruit op zijn best!

Op naar de volgende editie in 2020 op 27, 28 en 29 maart, ook weer in het fonteinhof.