Malinovskyi, Pozuelo en Vanaken genomineerd voor ‘Profvoetballer van het Jaar’

De Pro League heeft de drie genomineerden voor de ‘Profvoetballer van het Jaar’ bekendgemaakt. Dat zijn Ruslan Malinovskyi (Genk), Alejandro Pozuelo (ex-Genk, nu Toronto) en Hans Vanaken (Club Brugge).

Het Pro League Gala vindt volgende week maandag (6 mei, vanaf 21u) plaats in Autoworld Brussel. Het zijn de spelers uit 1A en 1B die de winnaar kiezen. Zij stemden in de loop van de maand april. Vorig jaar won Hans Vanaken voor het eerst de onderscheiding.

Naast de trofee voor Profvoetballer zijn er ook awards voor onder meer de rookie (U21), coach, scheidsrechter, greenkeeper en speler uit de Proximus League.

Berge, Vanheusden of Verschaeren?

Bij de beloften zijn de genomineerden Sander Berge (KRC Genk), Zinho Vanheusden (Standard) en Yari Verschaeren (Anderlecht). Een van die drie volgt Wesley Moraes (Club Brugge) op.

Laszlo Bölöni (Standard), Philippe Clement (KRC Genk) of Ivan Leko (Club Brugge), de winnaar van 2018, krijgt de prijs voor beste coach.

Erik Lambrechts, Bram Van Driessche of Lawrence Visser wordt in de categorie van de scheidsrechters de opvolger van Jonathan Lardot.

In de Proximus League gaat het tussen de Comorees Faïz Selemani (Union), Nikola Storm (KV Mechelen) en de Zuid-Afrikaan Percy Tau (Union).

Sociale werking

De Pro League beloont daarnaast ook de club die dit seizoen de meest kwaliteitsvolle en duurzame sociale werking op de mat legde. De ploegen namen daarbij hun verantwoordelijkheid in de bredere gemeenschap rond de club. De genomineerden in deze “Pro League+ Club of the Year”-categorie zijn Club Brugge, KRC Genk, AA Gent en OH Leuven.

De prijs voor de beste grasmat gaat in de “Toro by packo green Greenkeeper of the Year”-categorie naar Antwerp, KRC Genk of OH Leuven.