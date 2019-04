Lichte vrachtwagen met huisraad crasht op autosnelweg

Een Slovaakse man is zondag even voor middernacht gewond geraakt bij een ongeval op de E314. In de richting van Genk raakte hij met zijn lichte vrachtwagen van de weg toen hij langs door een achterligger werd geraakt. De lichte vrachtwagen kwam op zijn zijde op de weg terecht. Een deel van de lading - huisraad van een verhuizing - belandde ook op het wegdek. Daardoor was de weg een klein kwartiertje voor alle verkeer afgesloten. De chauffeur werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer en de takeldiensten zorgden ervoor dat de weg werd vrijgemaakt.