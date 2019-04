De vierde babyshower van Kim Kardashian stond helemaal in het teken van… wietolie

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian verwacht begin mei een vierde kindje, haar tweede via een draagmoeder. Bij elke baby die eraan komt, hoort ook een babyshower met een overkoepelend thema. Deze keer stond alles in het teken van ontspanning en CBD, ook wel bekend onder de naam wietolie.

Op een filmpje op Instagram zien we Kim Kardashian haar genodigden, onder wie Paris Hilton en Chrissy Teigen, toespreken. “Ik vind het een beetje belachelijk om een vierde babyshower te organiseren”, zei ze. Haar moeder Kris Jenner pikt er meteen op in en zegt dat ze er zelf zes heeft gehad. Kim voegt er aan toe dat ze flipt omdat haar vierde kindje er over een paar weken al zal zijn en ze alsnog het idee kreeg om een feestje te geven. De insteek? Zichzelf en alle gasten ontspannen.

Voor die gelegenheid plaatste ze CBD, olie afkomstig van de wietplant, centraal. Die olie is niet geclassificeerd als drugs en zou louter een stressverlagende en ontstekingsremmende werking hebben. Volgens entertainmentblad People konden alle gasten in openlucht CBD-sessies volgen en kregen ze nadien Yeezy-slippers van manlief Kanye West mee naar huis.

De brunette beschouwt haar feestje alvast als geslaagd en bedankt alle gasten via Snapchat voor hun aanwezigheid. “Gisteren had ik mijn CBD babyshower! Ik wil iedereen bedanken die baby nummer vier met ons vierde, het was perfect!”