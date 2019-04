Dronken mannen stelen drie fietsen

Genk -

De politie heeft zaterdagnamiddag drie fietsdieven betrapt. De feiten gebeurden in de buurt van de Koerweg in de wijk Oud-Winterslag. Getuigen zagen rond 12.30 uur hoe drie dronken mannen amok maakten. Zo vernielden ze de infopaal van De Lijn op de Vogelsberg. Ze mochten van de buschauffeur in die toestand niet op de lijnbus stappen. Daarom gingen ze in de buurt op zoek naar een alternatief vervoersmiddel en stalen ze drie fietsen. Dankzij een goede omschrijving kon de politie het trio onderscheppen op de Evence Coppéelaan in Winterslag. De drie Polen naar het politiekantoor werden meegenomen. Eentje van hun was behoorlijk agressief. De fietsen werden al aan de eigenaars teruggegeven. Het drietal mocht na ontnuchtering naar huis. Ze kregen wel pv’s voor openbare dronkenschap, aanbrengen van beschadigingen en diefstal van fiets.