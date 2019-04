Populaire webshop onder vuur door fout met Photoshop

Een aandachtige Twitteraar ontdekte eerder deze maand een opvallend bijschrift bij een foto op de webshop. Naast een model in een witte jurk met rode stippen stond een aanwijzing voor de lay-outer, die niet aan de publieke kant hadden mogen verschijnen. “Maak de huidskleur van het model donkerder”, stond er te lezen.

De vrouw, die zichzelf online Sam Freedster noemt, nam een screenshot en verspreidde het beeld via haar eigen pagina. “Nordstrom, je bent je aantekeningen vergeten te verwijderen”, stond er geschreven aan de webwinkel.

Een online verontschuldiging bleef niet lang uit. “Hey daar. Bedankt om dit onder onze aandacht te brengen. We appreciëren dat je jouw bezorgdheid uitdrukt en een suggestie aanreikt. We brengen onze teams op de hoogte. Bedankt.”

Een Twitteraarster die ooit zelf model stond voor de webwinkel, werpt een ander licht op de blunder. “De modellen dragen honderden looks per dag, de fotografen en stylisten werken vaak zo lang om de foto’s te maken dat er veel dingen achterblijven om te corrigeren.” Volgens haar is de aantekening er geplaatst omdat het witte kledingstuk het model te weinig flatteerde.

Ondanks de reactie en de relativering van het ex-model, vinden veel andere Twitteraars dat de webshop de manier van werken zou kunnen veranderen. “Ik zou graag de aandacht vestigen op het feit dat jullie met modellen kunnen werken die een donkere huidskleur hebben. Dan moet je ze niet digitaal bewerken.”

I would also like to bring to your attention the fact that you can just take some darker skin models and you won’t need to give your model a darker tan.