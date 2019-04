Erfgoeddagen in Eisden-dorp

Eisden

Maasmechelen - Tijdens de Erfgoeddagen van 27 en 28 april 2019, konden we in de kerk van Eisden-dorp genieten van twee tentoonstellingen: "In het spoor van de Brikkenbekkers" en "Het Vrijthof van vroeger en nu".

Tussen 1870 en 1914 trokken duizenden Maaslanders van beide oevers naar Duitsland om er in de steenbakkerijen van het Rijnland mee te helpen bouwen aan het eerste Duitse Wirtschaftswunder. Wie 'brikkenbakkers' zegt, zegt tegelijkertijd ook hard werken, seizoensarbeid, kinderarbeid en armoede. Aan de hand van foto’s en materiaal werd alles duidelijk.

Het was een organisatie van de Stichting Erfgoed Eisden vzw, in samenwerking met de Dienst Erfgoed Maasmechelen.

De tentoonstelling over het Vrijthof belichtte de evolutie van het Vrijthof, over de laatste 200 jaar. Het plein heeft onder invloed van verschillende economische factoren, een enorme transformatie ondergaan, waarbij ook het omliggende dorp niet gespaard bleef.

Zo zijn zowel de ontdekking van steenkool en het ontbreken van de reconversie van het dorp, na de sluiting van de steenkoolmijn, de twee grootste redenen waarom het plein er vandaag zo groot uitziet.

Oude foto's toonden aan dat het plein vroeger bruiste van leven. Ook eenmalige of minder bekende gebeurtenissen werden uitgelicht, zoals het bezoek van Koning Boudewijn.Als laatste werd het nieuwe plein getoond en vergeleken met beelden uit een lang vervlogen tijd. Om 11 uur werd het orgel bespeeld door orgelvirtuoos Pierre Ramakers van de Basiliek van Scherpenheuvel. Organisatie lag in handen van Netwerk Eisden-dorp, Kerkraad Sint-Willibrodus, de Cel Mijnerfgoed en de Gemeente Maasmechelen.

Een prachtig initiatief dat meer dan 330 bezoekers lokte.