Is koffiegruis de oplossing om producten met palmolie te bannen?

Jaarlijks wordt er heel wat koffiegruis weggegooid terwijl het best nog nuttig kan zijn. Dat bewijzen twee Schotten die er zijn in geslaagd olie te winnen uit dat restafval. Ze willen er op termijn palmolie mee vervangen, dat een negatief imago met zich meesleept.

Palmolie wordt ruw geschat gebruikt in de helft van de producten die je in de supermarkt terugvindt, maar de populariteit van het goedje kent een duistere keerzijde. Zo worden in Azië talrijke bossen gekapt om plaats te maken voor de plantages. Een duurzaam product is het dus niet. En dus kwam en Scott Kennedy en Fergus Moore met een alternatief op de proppen.

De twee Schotten werkten een tijdlang in een koffiehuis en wilden iets doen met de enorme hoeveelheden koffiegruis die er werden weggegooid. “Zo’n 60 procent van het afval dat een koffiehuis produceert, komt van dat gruis”, klinkt het in een reactie aan BBC. “In Schotland alleen al gaat het om zo’n 40.000 ton per jaar.”

Lokaal alternatief

Ze slaagden er uiteindelijk in om olie te persen uit dat gruis. Olie met dezelfde bestanddelen als palmolie, maar dus gemaakt van een product dat normaal in de vuilnisbak wordt gekieperd. Met hun bedrijf Revive Eco willen ze dat nu gaan promoten. “Palmolie komt in het nieuws voor allerlei slechte redenen, wij willen een lokaal en duurzaam alternatief aanbieden.”