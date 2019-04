Tweehonderdtal mensen manifesteert aan Schaarbeekse school na verdenking pedofilie

Aan de school in Schaarbeek waar mogelijk een vierjarige peuter werd aangerand, zijn maandagmorgen zowat tweehonderd mensen samengekomen voor een protestactie. De manifestanten eisen meer duidelijkheid.

Een moeder was haar vierjarige dochter donderdag rond 15.15 uur komen halen op de school en ze had zich om 16.00 uur opnieuw aangeboden met de melding dat ze bloed had gevonden in het slipje van het meisje. De schooldirectie heeft daarop de schoolverpleegster en het gemeentebestuur verwittigd en er werd beslist het meisje naar het ziekenhuis te sturen. Daar werd een eerste onderzoek gedaan, waarna de artsen de politie op de hoogte brachten. De ouders besloten ook klacht in te dienen.

"We willen gerechtigheid", zo roepen de manifestanten aan de school maandag. "We hadden vrijdag een antwoord verwacht, maar er is geen enkele verklaring gekomen", zegt een vader van een van de kinderen op de school.

Verschillende betogers blijven wel voorzichtig. Ze zeggen dat ze eerst een antwoord willen krijgen op de vraag of er al dan niet sprake is van aanranding. "We proberen niet te panikeren, maar we weten niets", klinkt het bij een moeder van drie kinderen. "Zolang we niet weten wat er gebeurde, zal het elke dag zo zijn", zegt een andere moeder, die wijst op de mensen die zich aan de school verzameld hebben.

Het parket van Brussel bevestigt dat er verwondingen waren aangetroffen bij het meisje, maar spreekt zich nog niet uit over de oorzaken daarvan.