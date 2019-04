Vrouw wil van brug in bootje springen, maar dat loopt grondig fout

De Amsterdamse grachten zijn tijdens Koningsdag erg druk door de vele feestvierders in een bootje. De vrouw in een oranje salopette wil enthousiast van op een brug in een bootje springen. Nadat ze onhandig onder de reling kruipt en de passagiers haar in het bootje willen opvangen, gaat het grondig fout. Het bootje raakt uit balans en de vrouw valt samen met tal van andere feestvierders in het ijskoude water. Uiteindelijk geraakt iedereen veilig in het bootje, tot groot jolijt van de honderde omstaanders.