Genkenaar bokst zwangere vriendin in buik: “Kind was niet gewenst”

Genk -

Een 32-jarige man uit Genk riskeert een werkstraf van honderd uren omdat hij zijn inmiddels ex-echtgenote in de buik bokste toen de vrouw veertien weken zwanger was. Zelf spreekt de man slechts over een duw tijdens een discussie. “Hij had de bedoeling dat het kind er niet zou komen”, klonk het aan de zijde van het slachtoffer. Zelf geeft hij toe dat hij de zwangerschap ‘geen goed idee’ vond.